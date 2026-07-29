Сергей Лавров предложил переименовать подмосковный Ногинск в Богородск

Алексей Тан

Всё ПРАВИЛЬНО,.... Для того что бы ВНОВЬ стать РОССИЕЙ, с ЕЁ РОДОВОЙ историей... (А не с измышлениями, высосанные из гнойного нутра ЕВРЕЕВ).... и естественно с её РОДовыми названиями! .... Лично МНЕ, омерзительно название, где "славится" кличка УПЫРЯ,... Это была БИТВА на ВОЛГЕ... а не "сталинградская битва"... И РОДОВОЕ название города... ЦАРИЦИН, а НЕ сталинград.... И битва была за СВОЮ землю... за СВОИХ родных и СВОЮ РОДину,..... а не не за престиж Упыря,... . Который и был САМ виновником, в потере трети територии РСФСР и УНИЧТОЖЕНИИ города на Волге а жертве более 3 -х милл. человек. мирного населения.