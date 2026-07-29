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Царьград

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Сергей Лавров предложил переименовать подмосковный Ногинск в Богородск

Сергей Лавров предложил переименовать подмосковный Ногинск в Богородск

Городу детства Лаврова могут вернуть историческое имя: подробности инициативы.Подмосковный Ногинск может в ближайшем будущем сменить название и стать Богородском.

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Комментарии
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Алексей Тан
Всё ПРАВИЛЬНО,.... Для того что бы ВНОВЬ стать РОССИЕЙ, с ЕЁ РОДОВОЙ историей... (А не с измышлениями, высосанные из гнойного нутра ЕВРЕЕВ).... и естественно с её РОДовыми названиями!  .... Лично МНЕ, омерзительно название, где &quot;славится&quot; кличка УПЫРЯ,... Это была БИТВА на ВОЛГЕ... а не &quot;сталинградская битва&quot;... И РОДОВОЕ название города... ЦАРИЦИН, а НЕ сталинград.... И битва была за СВОЮ землю... за СВОИХ родных и СВОЮ РОДину,..... а не не за престиж Упыря,... . Который и был САМ виновником, в потере трети територии РСФСР и УНИЧТОЖЕНИИ города на Волге а жертве более 3 -х милл. человек. мирного населения.
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