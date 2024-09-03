Школы Свердловской области. Современные школы - место, где дети получают актуальные знания, выбирают будущую профессию и развивают свой талант с ранних лет.
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Школы Свердловской области. Современные школы - место, где дети получают актуальные знания, выбирают будущую профессию и развивают свой талант с ранних лет.
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