"Остановка по требованию намаза": пассажиры 20 минут ждали у автобуса, пока водитель молился

Виктор Борисов

Ааааа ПАТАМУШТА Многие говорят, что дескать есть некий умеренный ислам и есть радикальный ислам, но на самом нет никакого умеренного ислама, ислам один, и Коран один, и там написано: Сура 9. Покаяние, 29-ый аят: "Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными." Сура 9. Покаяние, 5-ый аят: "Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их." Сура 5. Трапеза, 33-й аят: "Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны." Сура 4. Женщины, 34-й аят: "А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них. В этом причина крайней агрессивности мусульман, что они не могут ужиться с представителями ни одно другой религии на земле, в Англии, Ирландии, Франции и т.д. возникают народные бунты только против мусульманских общин, против китайских, русских индусских, корейских и т.д. никто не бунтует! Также в этом причина причина того, почему все террористы – мусульмане, а также причина их зверского отношения к женщинам и т.д. Если почитать работы "великих исламских ученых", то мужчина может получать сексуальное удовлетворение от секса с овцой, верблюдом и коровой. Кстати по мазхабам имамов Шафии и Малика может женится на своей дочери от любовницы, потому что она не является его наследницей. А если повнимательнее почитать хадисы, там еще более "замечательные" события описываются. Так сам пророк (ему было 65) взял в жены 6 летнюю, а в 9 лет стал с ней жить как женой. В этом причина их сексуальной озабоченности и извращённости.