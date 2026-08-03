Театр абсурда
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Театр абсурда

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Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Очень напоминает "случай на Ждановской" в 1980-м году, когда сотрудники МВД забили до смерти майора КГБ.

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Комментарии
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Сергей Кожин
Пристрелить при попытке к бегству. И проблемы не будет. Все равно это существо бесполезное для общества.
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1 м.
Леонид Руси
Кавказец, это уже мания величия... Да ещё и сынок миллионера... Это вообще опьянение вседозволенностью...
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1 м.
Сергей Алексеев
Перетрясти всех кто такое допустил... Иначе это стрельба из пушки по воробьям.
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1 м.