Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Сергей Кожин Пристрелить при попытке к бегству. И проблемы не будет. Все равно это существо бесполезное для общества.

Леонид Руси Кавказец, это уже мания величия... Да ещё и сынок миллионера... Это вообще опьянение вседозволенностью...