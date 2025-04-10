ПВО РФ сбила 42 украинских дрона за ночь, включая шесть над Курской областью

В четверг утром над Курской областью ПВО России уничтожила шесть украинских беспилотников. Минобороны РФ также заявило, что ночью системы ПВО успешно сбили 42 летательных аппарата ВСУ над различными регионами страны.
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