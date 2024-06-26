Как минимум 70 человек пострадали при сходе поезда в Коми

Следственный комитет Снова к ситуации с крушением поезда Воркута-Новороссийск. К счастью, погибших там нет, но среди пострадавших – десять человек с тяжелыми травмами, в том числе переломами позвоночника.
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