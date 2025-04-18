Как оно все-таки вышло! Не зря говорят: Бог не Ерошка, видит немножко. С этими трамповскими тарифами оказалось всё гораздо проще и интереснее.
Чего дождались китайцы, "сидя на берегу реки"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Чинкам верить нельзя!
Ответить
3 час.
Анфиса Иванова
Улыбочки-смехуёчки китайские рыжую каналью не подкупают... Нам бы только не клюнуть на " героические броски защитников китайских верных СИ-друзей "... Эти " друзья" не Ыновские друзья однозначно!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии