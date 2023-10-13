Министр здравоохранения Кубани стал жертвой телефонных мошенников

Министр здравоохранения Кубани стал жертвой телефонных мошенниковМинистр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов разместил в своем телеграм- канале неожиданный пост: - От моего имени мошенники звонят и присылают сообщения с чужих номеров с различными просьбами.