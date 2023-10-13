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Живая Кубань

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Министр здравоохранения Кубани стал жертвой телефонных мошенников

Министр здравоохранения Кубани стал жертвой телефонных мошенников

Министр здравоохранения Кубани стал жертвой телефонных мошенниковМинистр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов разместил в своем телеграм- канале неожиданный пост: - От моего имени мошенники звонят и присылают сообщения с чужих номеров с различными просьбами.

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