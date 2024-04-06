Раскрыл карты: Киркоров объяснил, что общего у его бывших возлюбленных

На НТВ вышел третий выпуск комедийного шоу “Звезды”. В первом поединке встретились Денис Дорохов с группой “Регионы” и Филипп Криков с “Борцами”, который снова вышел в королевской мантии с короной на голове.
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