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Экс-форвард ЦСКА Масалитин заявил, что "Спартак" мог бы арендовать Гарсию

Экс-форвард ЦСКА Масалитин заявил, что "Спартак" мог бы арендовать Гарсию

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с "Газетой.Ru" заявил, что столичный "Спартак", который за €18,7 млн усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, мог бы не приобретать права на этого игрока.

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