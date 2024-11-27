Пекин ответил на разговоры об уходе тайваньского бизнеса с материка

Информация от некоторых СМИ о том, что тайваньские предприятия покидают континентальную часть Китая, является ложной, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа 28 ноября, сообщает агентство Xinhua.
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