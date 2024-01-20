Задумчивый: ГМО, пища из личинок. Зачем всё это?

Данная статья это 3-я по счёту цикла о трансгуманизме (1-я, 2-я), т.к. ГМО, еда из личинок мух, сверчков и прочего это часть проекта по переходу в новую реальность, постчеловеческую, по планам верхушки мирового управления, кто возомнил себя вершителями судеб и божками на земле.