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Задумчивый: ГМО, пища из личинок. Зачем всё это?

Задумчивый: ГМО, пища из личинок. Зачем всё это?

         Данная статья это 3-я по счёту цикла о трансгуманизме (1-я, 2-я), т.к. ГМО, еда из личинок мух, сверчков и прочего это часть проекта по переходу в новую реальность, постчеловеческую, по планам верхушки мирового управления, кто возомнил себя вершителями судеб и божками на земле.

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