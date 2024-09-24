Моя будущая жена хочет выносить ребенка для своей сестры. Я против. Что делать?

Перед тем, как связать себя узами брака, очень важно обсудить ключевые жизненные ценности и планы. Один из таких - планируете ли вы детей? При этом вы не должны переубеждать друг друга, это не тот вопрос, в котором кому-либо стоит идти на компромисс.