Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Моя будущая жена хочет выносить ребенка для своей сестры. Я против. Что делать?

Моя будущая жена хочет выносить ребенка для своей сестры. Я против. Что делать?

Перед тем, как связать себя узами брака, очень важно обсудить ключевые жизненные ценности и планы. Один из таких - планируете ли вы детей? При этом вы не должны переубеждать друг друга, это не тот вопрос, в котором кому-либо стоит идти на компромисс.

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