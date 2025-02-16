Марина Смирнова: стоимость номеров в гостиницах Москвы выросла на треть

В гостиницах столицы, по итогам 2024 года, увеличение средней стоимости номера составило 30%. Эту тему журналисты АГН «Москва» обсудили с руководителем департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Мариной Смирновой.
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