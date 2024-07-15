Их обожал зритель в России, они купались в лучах славы, но стоило нашей стране начать отстаивать правду по-настоящему, с оружием в руках, сбежали.
КРАСАВЧИК, "КОРМИЛИЦА" И "ПРОСТОФИЛЯ": АРТИСТЫ-ПРЕДАТЕЛИ ВЫСТАВИЛИ РОССИИ ОСОБЫЙ СЧЁТ
Комментарии
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Вик Норд
Портит людей не только квартирный вопрос,и не только москвичей...,но эти фашистские прихвостни не удивляют,а они НИКОГДА не переставали ими быть,несмотря на советское гражданство,это в СССР даже малые дети знали,а вот что делать теперь со "своими"актёришками?Рождёнными в СССР,воспитанными советской моралью,выкормленные на свою беду нашей Родиной?Что этим пугалкиным,картавым машинистам,и прочим елитам сказать,что? Откуда Вы такие взялись?Так известно откуда,из тех же ворот,что и весь нормальный народ...,грешить на родителей(?),так в большинстве своём хорошие были,даже у Зеленского,понимаешь!Только поражённо и можно провозгласить,ну Вы и гады!
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