Делегация Екатеринбурга все же отправится за Благодатным огнем

Делегация из Екатеринбурга все же полетит за Благодатным огнем: самолет с уральскими паломниками и священниками отправится с Урала в Иерусалим на следующей неделе, чтобы в праздничную ночь, с 4 на 5 мая, привезти частицу святыни в храмы Екатеринбургской епархии.