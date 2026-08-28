В Липецке начальник центра УФСИН обвинён в получении крупной взятки

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительного центра № 1 УФСИН России по Липецкой областиВ Липецке возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительного центра № 1 УФСИН России по Липецкой области Максима Баранникова.
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