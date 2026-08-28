НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

В Липецке начальник центра УФСИН обвинён в получении крупной взятки

В Липецке начальник центра УФСИН обвинён в получении крупной взятки

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительного центра № 1 УФСИН России по Липецкой областиВ Липецке возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительного центра № 1 УФСИН России по Липецкой области Максима Баранникова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии