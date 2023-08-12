Открылась регистрация торговых судов, готовых идти в порты Украины по временным коридорам в Черном море.
Плетенчук: Украина открыла регистрацию судов для прохода в Черном море
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Александр Александров
"Военно-морские силы Украины принимают меры для безопасного судоходства, движение судов будет контролироваться украинскими силами".
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16 час.
Александр Александров
"Военно-морские силы Украины принимают меры для безопасного судоходства, движение судов будет контролироваться украинскими силами".
Ответить
16 час.
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