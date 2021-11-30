В Грузии вводят штрафы для владельцев заведений за нахождение в них граждан без «зеленых паспортов»

Глава Службы инспекции труда Грузии Бека Перадзе во вторник, 30 ноября, заявил, что в республике с 1 декабря за отсутствие «ковид-паспортов» для посещения большинства общественных мест предусмотрены штрафные санкции для юридических и физических лиц.