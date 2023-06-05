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Россияне могут запретить сбор своей биометрии

Россияне могут запретить сбор своей биометрии

Александр Хинштейн Теперь россияне могут запретить сбор своей биометрии Сегодня, 1 июня, вступили в силу наши поправки в закон об идентификации и аутентификации физических лиц.

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