Губернатор Цыбульский рассказал о состоянии пропавшей в Плесецком округе девочки

По словам главы региона, маленькая Саша переведена из реанимации в детское отделение.Судьба двухлетней Саши Яблоковой, которая недавно пропала в Плесецком округе, взволновала, наверное, всех жителей Архангельской области.
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