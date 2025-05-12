Интернет вовсю обсуждает феерическое видео из вагона поезда, где сидели Эммануэль Макрон, Кир Стармер и новоизбранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Просто ложка и салфетка? Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
Комментарии
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Наталия
В Европе прошло время больших политиков, даже если они не были друзьями России. Теперь там у власти наркоманы, извращенцы, потомки нацистов и мало адекватные, непрофессиональные бабенки (не могу назвать их женщинами).
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8 час.
Игорь Максаков
Чуть позже зашёл бы оператор, то можно наверно было бы снять сюжет о нетрадиционном сексе.
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8 час.
Игорь Максаков
Вот это было бы кино!!!
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8 час.
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