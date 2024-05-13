Дети элиты умирать за Зеленского отказываются

В то время как всё больше украинцев буквально отлавливают и силой везут на фронт по новому закону о мобилизации, а местные власти грозят, что "СБУ постучат в двери к каждому", дети местной элиты продолжают веселиться в западных странах, буквально гордясь тем, что они уклонисты.