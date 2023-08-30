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«Дзюбе стоит извиниться перед прессой, сконцентрироваться на футболе, и все будет хорошо». Ташуев о форварде

«Дзюбе стоит извиниться перед прессой, сконцентрироваться на футболе, и все будет хорошо». Ташуев о форварде

«Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе.

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