«Ultima Яндекс Go» и клуб A-House объявили о партнерстве

Компания «Ultima Яндекс Go» и клуб A-House поделились совместными планами. Их ближайшая цель — создать пространство для общения представителей разных сфер бизнеса и всех людей, заинтересованных в развитии современного города.
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