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Защитник «Спартака» Чернов: «Будем играть так, как большую часть матча с «Ростовом» – можем попробовать догнать «Краснодар» с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Чернов: «Будем играть так, как большую часть матча с «Ростовом» – можем попробовать догнать «Краснодар» с «Зенитом»

После 15 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 6-е место. «Мы еще нацелены на самые высокие задачи.

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