"Пастки" для "гвинтокрила": кто и зачем убил настоящий украинский язык

Интересную тему подняла украинская "литераторка" Ницой, которая прославилась множеством высказываний, полных ненависти, – конечно, о русском языке.
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