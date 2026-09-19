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"Пастки" для "гвинтокрила": кто и зачем убил настоящий украинский язык

"Пастки" для "гвинтокрила": кто и зачем убил настоящий украинский язык

Интересную тему подняла украинская "литераторка" Ницой, которая прославилась множеством высказываний, полных ненависти, – конечно, о русском языке.

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