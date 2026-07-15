БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Далеко ли «Зелёный энергетический коридор» уведёт Южный Кавказ и ЦА от России?

Далеко ли «Зелёный энергетический коридор» уведёт Южный Кавказ и ЦА от России?

Анна КРЯЖЕВА Коллективный Запад за последние несколько лет агрессивно навязывает странам Центральной Азии и Южного Кавказа переход на так называемую зелёную энергетику.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Свежо энерго предание, да верится с трудом!
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3 н.