Financial Times: НАТО проведет следующей весной крупнейшие со времен холодной войны военные учения

Североатлантический альянс, ставший главным союзником Украины в борьбе с Россией, стал чаще проводить масштабные военные учения ближе к российским границам.
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