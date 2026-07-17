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Аргументы и Факты

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Учитель объяснила, как собрать первоклассника без лишних трат

Учитель объяснила, как собрать первоклассника без лишних трат

При подготовке ребенка к первому классу родителям важнее развивать самостоятельность, а не заранее скупать лишние канцтовары и пытаться пройти школьную программу, рассказала в беседе с Пятым каналом учитель начальных классов Елена Волкова.

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