Учитель объяснила, как собрать первоклассника без лишних трат

При подготовке ребенка к первому классу родителям важнее развивать самостоятельность, а не заранее скупать лишние канцтовары и пытаться пройти школьную программу, рассказала в беседе с Пятым каналом учитель начальных классов Елена Волкова.
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