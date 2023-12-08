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Денис и Елена Кукояки стали родителями во второй раз: первые кадры из роддома

Денис и Елена Кукояки стали родителями во второй раз: первые кадры из роддома

В семье Елены и Дениса Кукояки произошло радостное событие. Супруги-блогеры вновь стали родителями. На данный момент счастливые родители находятся в роддоме, откуда уже обнародовали первые кадры с новорожденным.

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