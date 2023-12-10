Американский хрустик за 150 тысяч. Motorola razr 2022. Замена гибкого дисплея

﻿﻿Добрый. Многие видели золотую эпоху мобильных телефонов, одним из них стал легендарный moto razr v3 История компании довольно интересная, они взлетели с пейджеров, потом попали в микропроцессоры, а потом в космическую отрасль, где начали сдавать позиции.