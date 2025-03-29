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Маршанд сделал передачу в овертайме дебютного матча за «Флориду». Форвард нанес 4 броска за 16:30 на льду

36-летний нападающий впервые сыграл за «Пантерс» после обмена из «Бостона». Канадец отметился голевой передачей в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:1 ОТ).

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