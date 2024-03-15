В Салехарде одной из первых проголосовала Ирина Новоселова

Салехардцы торопятся проголосовать на выборах президента РФ до начала рабочего дня. В числе первых в Обдорской гимназии, где располагается УИК № 1006, свой голос отдала первый замгубернатора ЯНАО Ирина Новоселова.
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