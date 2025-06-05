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Мода и Шоу-бизнес

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Народный артист РФ Иван Краско попал в реабилитационный центр

Народный артист РФ Иван Краско попал в реабилитационный центр

Иван Краско, народный артист России, был направлен в специализированный реабилитационный центр. Об этом событии сообщил Виктор Минков, художественный руководитель театра имени Комиссаржевской.

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