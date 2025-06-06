Полная приватность: российские учёные создали портативное устройство для защиты переписки и транзакций на смартфоне

Российские разработчики создали компактное портативное устройство для защиты данных смартфона. Перед банковской транзакцией или началом конфиденциальной переписки пользователь должен активировать и приложить к смартфону аппарат, который сам зашифрует данные надёжными ключами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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