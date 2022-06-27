Разрушаем миф о старых видеокартах и новых драйверах

Успехи NVIDIA, прошедшей путь от одного из многих (да, когда-то их было много) производителей GPU до гиганта индустрии, поставили ее в один ряд с другими «корпорациями зла», которых пользователи так любят обвинять в реальных и воображаемых грехах.
Успехи NVIDIA, прошедшей путь от одного из многих (да, когда-то их было много) производителей GPU до гиганта индустрии, поставили ее в один ряд с другими «корпорациями зла», которых пользователи так любят обвинять в реальных и воображаемых грехах.
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