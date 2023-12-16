Что нельзя делать в День святой Варвары 17 декабря 2023 года AdministratorВ День святой мученицы Варвары испокон веков у восточных славян существует множество дел, которыми нельзя заниматься 17 декабря 2023 года.
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