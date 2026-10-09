Trump Didn't Politicize The Smithsonian; He's Responding To Those Who Did. Authored by Jody Edward Ginn via The Epoch Times, Museums have long occupied a rare and enviable position in American life: they have been trusted.
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