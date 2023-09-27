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Яблоки на ёлках в Иле-Алатауском национальном парке Алматы. Для кого они и зачем?

Яблоки на ёлках в Иле-Алатауском национальном парке Алматы. Для кого они и зачем?

Уникальный спектакль «Твоя вершина» проходит в Иле-Алатауском национальном парке. Зрители не устраиваются с комфортом в мягких креслах, а идут по тропе, любуясь природой, преодолевая подъемы и слушая советы властелина местных красот.

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