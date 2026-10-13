Депутат Панеш предложил ввести проверки отказов скорой для пожилых людей старше 80 лет

В Госдуме предложили создать горячую линию помощи пациентам старше 80 лет, которым отказала скорая. Депутат выступает за введение обязательных проверок.
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