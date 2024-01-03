Станет ли Порошенко «приговором» Зеленскому?

Украинцы высказались за возвращение экс-президента в новое правительство Светлана Гомзикова На фото: Петр Порошенко (Фото: Global Look Press) Материал комментируют: Спиридон Килинкаров Петр Порошенко, «приговором» которому Зеленский назвал себя в ходе дебатов кандидатов в президенты на стадионе «Олимпийский» в Киеве весной 2019 г.