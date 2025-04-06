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Прямые выборы мэров: Сергей Миронов инициирует возвращение демократизации

Прямые выборы мэров: Сергей Миронов инициирует возвращение демократизации

Сергей Миронов из "Справедливой России - За правду" объявил о внесении в Госдуму законопроекта о восстановлении прямых выборов мэров в России.

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Галина Малыхина
Давно пора. У нас два мэра назначенца привели город к разрухе...
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