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Сбербанк перевел процессинг карт на собственную платформу. Ее разработал «СберТех»

Сбербанк перевел процессинг карт на собственную платформу. Ее разработал «СберТех»

Сбербанк завершил перевод карт на отечественную платформу процессингаСбербанк успешно завершил миграцию выпуска и обслуживания банковских карт на собственную отечественную платформу процессинга на базе технологий Platform V DataGrid, разработанную в «СберТех».

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