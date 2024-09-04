Сбербанк перевел процессинг карт на собственную платформу. Ее разработал «СберТех»

Сбербанк завершил перевод карт на отечественную платформу процессингаСбербанк успешно завершил миграцию выпуска и обслуживания банковских карт на собственную отечественную платформу процессинга на базе технологий Platform V DataGrid, разработанную в «СберТех».
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