Фицо сьездил в Китай и заверил, что пока он премьер Словакии, Украине не быть в НАТО

Liudmila Kosteley

Если будут в ЕС, значит рано , или поздно, в НАТО. Сменят Фицо, будет другой, скажет что он ВАМ не обещал.Турция 30 лет, в НАТО, а в ЕС не берут, однако это ей не мешает воевать за ЕС. И как Украина вообще может быть и в ЕС? Как Прибалтика? Сами решили выйти из состава России. Хотя должны были "выкупить себя". Россия заплатила и Швеции, и Польше (Вечнай Мир), а они, без разрешения России, вышли. Почему Англия, недолго побыв в ЕС, выходила по всем ПРАВИЛАМ. А Украина вообще ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (РФ). Кто её отделил? Немцы и бандит МАХНО! Немцы проиграли РФ (СССР) ДВЕ ВОЙНЫ. Махно, проиграл Гражданскую войну (1918-1921). И опять же, только Западная Украина. Киев и Восточная Украина, РОССИЙСКИЕ (это даже БЕЗЗАКОНИЕ). США и НАТО нарушают ГРАНИЦЫ РОССИИ и не только России, но и всего МИРА. Вот надо сначала УКРАИНЕ (Украинской Губернии) разобраться с Россией. Заплатить за выход, вернуть АДМИНИСТРАТАВНЫЕ Границы. Если ДОКАЖУТ, что ЗАКОННО вышли. Вот США, даже АЛЯСКУ НАШУ, не отдаёт. А у РОССИИ сколько урезали?! А потом с ЕС должна Россия разобраться. ДОГОВОРА были РФ и СТРАН ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА. Это ВСЁ СССР (РФ) освободили во Вторую, Мировую. И надо с НИМИ РАЗБИРАТЬСЯ СЕЙЧАС! Пока РОССИЯ "НА КОНЕ", потом будет поздно. И этим (ЕС) кто позволил ВМЕШИВАТЬСЯ в СТРАНУ ПОБЕДИТЕЛЯ, и устанавливать ГРАНИЦЫ..США захватили ТЕРРИТОРИИ ИНДЕЙЦЕВ. А Англия до сих пор воюет с Ирландией, не даёт им СУВЕРИНИТЕТ, а требуют, чтобы РОССИЯ, отпустила "Украину", якобы с их территорией. Как Казахстан. Приписал себя "к ПОТОМКАМ ЧИЗГИСХАНА", если на физиономию, похожи, значит ПОТОМОК. Который был захвачен в 13 веке (Казахское Ханство) и которое ОСВОБОДИЛА от ига ОРДЫ, в 16 Веке МОСКОВИЯ. НЕУЧИ, ВОЗЬМИТЕ КАРТЫ из АРХИВОВ и ИЗУЧИТЕ. За ними ЖИЗНИ НАШИХ ВОИНОВ.