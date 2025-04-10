Продажу алкоголя по воскресеньям хотят запретить в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апреля, ФедералПресс. Министерство экономического развития Нижегородской области представило на общественное обсуждение пересмотренную версию законопроекта, касающегося мер по ограничению реализации алкогольной продукции.
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