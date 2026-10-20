Заместитель генерального директора турфирмы, фактически ею руководившая, признана виновной в семи эпизодах мошенничества с программами «Туристический кешбэк» и «Детский отдых» и приговорена к условному сроку и штрафу в 320 тысяч рублей, который после вмешательства судебных приставов был взыскан с её банковских счетов.