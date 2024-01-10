Вооруженный мятеж мафии: что происходит в Эквадоре

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Наркокартели начали вооруженный конфликт в Эквадоре. Несколько главарей крупнейших банд сбежали из тюремных камер, преступники нападают на мирных людей, захватывают заложников.
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