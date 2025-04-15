Сотрудники УНК УМВД России по Липецкой области в результате проверки оперативной информации от коллег из ГУНК МВД России ликвидировали нарколабораторию

На окраине Добровского района Липецкой области сотрудники УНК регионального УМВД России в результате проверки оперативной информации от коллег из ГУНК МВД России ликвидировали нарколабораторию, которая располагалась в частном доме, и задержали её организаторов – 42-летнего жителя города Данкова и 40-летнего жителя посёлка Лев Толстой.