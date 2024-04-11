LEON Вторая лига Б. «Динамо» Ставрополь против «Нарта», «Динамо-2» сыграет с «Зенитом-2» в субботу

«Динамо-2» встретится с «Зенитом-2» в субботу. LEON Вторая лига Дивизион Б Группа 1 4-й тур 11 апреля Динамо Ставрополь – Нарт Черкесск Дата проведения 11 апреля, Онлайн матча 13 апреля «Ангушт» – «Астрахань» – 15:00 «Спартак» Нальчик – «Севастополь» – 15:00 «Строитель» – «Форте» – 16:00 «Дружба» – «Кубань Холдинг» – 16:00 «Рубин» Ялта» – «Динамо-2» Махачкала – 17:00 «Легион» – «Победа» – 17:00 14 апреля «Алания-2» – «Ростов-2» – 14:00 Группа 2 2-й тур 13 апреля «Чертаново» – «Родина-М» – 13:00 «Динамо-2» Москва – «Зенит-2» – 14:00 «Енисей-2» – «Знамя Труда» – 14:30 «Динамо» Санкт-Петербург – «Луки-Энергия» – 15:00 14 апреля «Тверь» – «Иркутск» – 14:00 «Динамо» Вологда – «Звезда» – 15:00 «Торпедо» Владимир – «Балтика-БФУ» – 16:00 15 апреля «Спартак-2» – «Леон Сатурн» – 17:00 Группа 3 2-й тур 13 апреля «Рязань» – «Спартак» Тамбов – 14:00 14 апреля «СКА-Хабаровск-2» – «Динамо» Владивосток – 07:00 «Квант» – «Строгино» – 14:00 «Коломна» – «Арсенал-2» Тула – 14:00 «Космос» – «Зенит» Пенза – 14:00 «Салют» Белгород – «Композит» – 14:00 «Орел» – «Химки-М» – 15:00 Группа 4 13 апреля «Урал-2» – «Уралец-ТС» – 11:00 «Амкар» Пермь – «Волна» – 13:00 «Оренбург-2» – «Рубин-2» – 15:00 «Лада-Тольятти» – «Крылья Советов-2» – 15:00 «Носта» – «Динамо» Барнаул» – 15:00 «Акрон-2» – «Динамо» Киров – 16:30 14 апреля «Пари НН-2» – «Сокол» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.
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